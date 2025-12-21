Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Уиткоффом и Кушнером в США

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Спецпосланник президента РФ проводит выходные в Майами на встречах по украинскому урегулированию.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером конструктивными. Он прибыл в Майами в субботу и сразу из аэропорта отправился на встречу, которая прошла в гольф-клубе.

«Дискуссии проходят конструктивно», — заявил Дмитриев, отвечая на вопросы российских журналистов.

Представитель РФ на переговорах по украинскому урегулированию проведет в Майами выходные. Прежде стало известно, что там же будут находиться члены делегации киевского режима во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым — они рассчитывают на диалог с американцами.

Однако о вероятности трехсторонней встречи официально не сообщалось. Сначала Вашингтон обсудит повестку с Киевом, а затем отдельно с Москвой. Госсекретарь США Марко Рубио в контексте данных переговоров подчеркивал, что надеется на завершение процесса в этом месяце. Он также допускал, что и сам приедет во Флориду и вольется в переговоры.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кирилл Дмитриев прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о «разделе Европы». Министр ранее обрушился с критикой на спецпредставителя президента РФ и предпринимателя Илона Маска.

