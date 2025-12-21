Бывший лидер Солнцевской ОПГ мог погибнуть в перевернувшейся лодке в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предварительно, в лодке находились пятеро, одного из них спасти не удалось.

В подмосковном яхт-клубе опрокинулась лодка, в которой находились пять человек, один из них погиб. По данным информированного источника 5-tv.ru, им может быть известный предприниматель с темным прошлым Виктор Аверин. Когда-то он был одним из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ) по прозвищу Авера-старший.

Инцидент произошел в Мытищах. Причина, по которой перевернулась лодка, еще не названа, все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками экстренных служб. Личности четверых спутников погибшего не называются, да и его тело еще не опознано.

Солнцевская ОПГ сформировалась бывшими заключенными в 1988 году и развернулась в начале девяностых годов в Москве на территории муниципального округа Солнцево. Ее представители, уже имевшие за плечами тюремные сроки, занимались рэкетом, «крышевали» частный и ресторанный бизнес, игорные заведения, вкладывали деньги в легальные предприятия.

По данным следователей, разрабатывавших группировку, в разные годы в нее входило до 300 участников. Помимо предполагаемого погибшего Аверина, ОПГ руководили Сергей Михайлов (Михась), Джамал Хачидзе (Сурамский), Иван Плотников (Ванька Чертановский), Арам Атаян (Барон), Дмитрий Ткачук (Митяй) и другие, а также младший брат Аверина Александр (Авера-младший). Последний скончался в 2017 году из-за заболевания печени.

