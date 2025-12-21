Криминалисты работают на месте взрыва в Химках, где погиб ребенок

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Названа предварительная причина случившегося, но окончательный вывод будет сделан после ряда экспертиз.

Банный переулок в микрорайоне Сходня городского округа Химки оцеплен сотрудниками полиции, на месте работают криминалисты. Ранее там прогремел взрыв, в результате происшествия погиб подросток, еще одни несовершеннолетний и женщина получили ранения. Об обстановке в районе ЧП рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«Нужно досконально осмотреть место происшествия и собрать все улики для того, чтобы позднее назвать точную причину произошедшего», — сообщил он.

Ранее представители главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Московской области сообщили, что причиной инцидента могло стать неосторожное обращение со взрывоопасным бытовым предметом. Жители Сходни также отмечали, что слышали громкий хлопок. Один из свидетелей незадолго до взрыва видел 10-12 ребят на открытой площадке микрорайона.

Местные рассказали журналистам, что поначалу не предали значение раздавшемуся грохоту — подумали, грузовик проехал по лежачему полицейскому и ударился. Но вскоре к месту инцидента начали съезжаться экстренные службы. 15-летнего пострадавшего доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля с осколочными ранами лица и повреждением плечевой артерии. Женщину — в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва и интервью с очевидцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.