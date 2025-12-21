Илон Маск побил свой же рекорд: его состояние превысило $700 миллиардов

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Никто и никогда в мире не мог похвастаться, что у него столько денег!

Американский предприниматель, инженер, государственный, политический и общественный деятель, основатель SpaceX и The Boring Company, акционер и генеральный директор компании Tesla, соучредитель Neuralink и OpenAI, а также глава XAI (объединяет xAI и социальную сеть X) Илон Маск — первый человек в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.

По данным Forbes, Маск побил свой же рекорд. Баланс на счетах бизнесмена увеличился после того, как суд штата Делавэр восстановил ранее аннулированные опционы на акции Tesla, их цена — 139 миллиардов долларов. Таким образом, состояние предпринимателя достигло отметки в 749 миллиардов долларов.

Илон Маск официально — самый богатый человек на Земле. Более того, он был таковым и до пополнения кошелька акциями Tesla, который до этого момента оценивался в 600 миллиардов долларов. При этом компания SpaceX оценила себя в 800 миллиардов перед планируемым в 2026 году первичным публичным размещением акций (Initial Public Offering, IPO).

Доля предпринимателя в Tesla составляет 12% или 197 миллиардов долларов, ему также принадлежит около 42% акций SpaceX — 336 миллиардов. Эта доля является его самым ценным активом. Отрыв Илона Маска от сооснователя Google Ларри Пейджа, второго номера в рейтинге миллиардеров (265 миллиардов) составляет 373 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск назвал американского лидера Дональда Трампа самым забавным человеком среди своих знакомых. Что ж, может себе позволить шутить с президентами!

