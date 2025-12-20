Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

Взрыв произошел в химкинском микрорайоне Сходня.

Местные жители, живущие в микрорайоне Сходня городского округа Химки, где накануне прогремел взрыв, рассказали, что слышали во время происшествия сильный хлопок. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Местный житель сообщил, что незадолго до случившегося его ребенок за несколько минут до взрыва видел около десяти или 12 ребят, после чего раздался громкий хлопок.

Мужчина сначала подумал, что грохот раздался из-за проезжающего по лежачему полицейскому грузовика, но вскоре к месту происшествия начали съезжаться экстренные службы, и стало ясно, что произошло серьезное происшествие.

Другая местная жительница - она работает поблизости от места, где произошел взрыв - призналась, что ей страшно завтра приходить на работу.

Ранее, 5-tv.ru передавал, что инцидент произошел на открытой площадке в микрорайоне Сходня городского округа Химки, в Банном переулке рядом с домом № 1. По данным источника, в результате пострадали три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Один подросток погиб.

Женщина и 15-летний подросток получили ранения. Несовершеннолетнего доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля с осколочными ранами лица и повреждением плечевой артерии. Женщину — в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

