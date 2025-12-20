Число пострадавших растет: раскрыты подробности взрыва в Подмосковье, при котором погиб подросток

При взрыве в Подмосковье ранены женщина и подросток

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошел в химкинском микрорайоне Сходня.

При взрыве неустановленного предмета в Подмосковье, в результате которого погиб подросток, также пострадала женщина и еще один несовершеннолетний. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в химкинском микрорайоне Сходня по адресу: Банный переулок, рядом с домом № 1.

В числе пострадавших три человека, в том числе погибший несовершеннолетний. Также ранения разной степени тяжести получила женщина 1974 года рождения и 15-летний подросток.

Последний был госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля с осколочными ранами лица и плечевой артерии. Женщину доставили в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой.

