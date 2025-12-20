«Вселяет надежду»: владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарке от Путина

Фото, видео: 5-tv.ru

Интерес к торговой точке вырос после прямой линии российского лидера.

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов после участия в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным столкнулся с неожиданным вниманием к семейному бизнесу. Об этом мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Предприниматель признался, что не рассчитывал ни на прямой эфир, ни на возможность лично задать вопрос главе государства и сразу получить ответ. По его словам, сам формат общения стал для него крайне воодушевляющим.

«Я не ожидал, что попаду в прямой эфир, смогу задать вопрос президенту, смогу получить ответ, не просто там потом после эфира, как многие обращения будут обработаны, а именно непосредственно в течение трех минут задать вопрос, получить ответ, который, в принципе, вселяет надежду», — сказал бизнесмен.

После эфира, как отметил Максимов, интерес к пекарне оказался сильно выше ожидаемого. Хотя редакторы и предупреждали о возможном внимании, владелец «Машеньки» не предполагал, что телефон будет буквально разрываться, а поток покупателей резко вырастет.

Собеседник подчеркнул, что коллектив оказался не готов к подобному наплыву посетителей, поскольку в продаже самые обычные пирожки по традиционным рецептам — с картошкой, капустой, луком и яйцом, творогом, а также сладкая выпечка с ягодами.

Отдельно Максимов рассказал о подарке для президента. Накануне прямой линии сотрудники не успели вовремя подготовиться, поскольку сборка заняла около 15 минут, однако на следующий день пекарня передала главе государства ароматную выпечку. В ответ Максимом получил от президента икону Георгия Победоносца в серебряном окладе, вина, варенье, шоколад и другие сладости.

Главным подарком, конечно, стала икона Георгия Победоносца в серебряном окладе. Мужчина добавил, что именно этот образ он считает самым значимым для семьи. Он пояснил, что святыня окажется настоящей реликвией его близких. В серебряном складне также изображены лики равноапостольного князя Владимира, Николая Чудотворца и Божией Матери.

Максимов добавил, что сотрудники пекарни были шокированы происходящим не меньше его самого. По его словам, в небольшой «Машеньке» одновременно работали несколько съемочных групп, пространство было заполнено камерами и микрофонами, а сама атмосфера напоминала «космос».

«Это, конечно, было, как будто в космосе в каком-то находимся. Сотрудники очень хорошо выполняли свои обязанности, те же съемочные группы кушали, покупали. Все было замечательно. Мы, надеюсь, справились с этим», — сказал он.

