На мероприятии присутствовала и девушка артиста

Рэпер MACAN, настоящее имя которого Андрей Косолапов, принял военную присягу в одном из подразделений Росгвардии. Кадры с церемонии публикует 5-tv.ru.

Торжественное мероприятие прошло в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Присягу вместе с исполнителем приняли около 400 новобранцев. Каждый из них по очереди произносил слова клятвы и пообещал верно служить Родине. Среди военнослужащих оказался и MACAN — еще недавно артист выступал на сцене, а теперь встал в строй вместе с остальными призывниками.

Командиры части, офицеры, ветераны, а также родные и близкие солдат также присутствовали на церемонии.

К рэперу на торжественное мероприятие пришла и его избранница, модель и блогер Мария Мотина, которая поделилась кадрами с любимым в соцсети.

«Хэллоу», — подписала она на ролике, добавив влюбленный смайлик с сердечками в глазах.

Фото, видео: Instagram*/1macan; 5-tv.ru

Принятию присяги предшествовал месяц обязательной подготовки, при которой новобранцы проходили строевое и огневое обучение, изучали уставы и осваивали основы работы с оружием.

В подразделении отметили, что никаких послаблений для известных людей не предусмотрено, так как требования едины для всех.

Служба в дивизии предполагает строгий отбор: кандидаты должны соответствовать физическим нормативам и соблюдать жесткий распорядок дня. За год службы военнослужащие получают возможность освоить различные военные специальности — от стрелка до специалиста тылового обеспечения.

До этого MACAN сообщал подписчикам в личном блоге о намерении пройти срочную службу. Он рассказал, что отправится в армию в начале октября, однако спустя некоторое время в СМИ появилась информация о его якобы неявке в московский военкомат. Артист эти сведения опроверг, уточнив, что его отправка запланирована на 28 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер MACAN пройдет службу по призыву в дивизии оперативного назначения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ