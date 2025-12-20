В Туле возбудили дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед покупкой были проведены необходимые проверки, взяты справки из психдиспансера и наркодиспансера.

В Туле 69-летнюю пенсионерку, продавшую квартиру по «схеме Долиной», обвинили в мошенничестве. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал покупатель жилья Даниил Волчков.

Мужчина приобрел у пенсионерки однокомнатную квартиру в сентябре 2024 года. Перед покупкой были проведены необходимые проверки, были взяты справки из психдиспансера и наркодиспансера. Однако через несколько дней после покупки жилья риелтору Даниила начали поступать угрозы от родственников продавца.

«Мы отправились в полицию писать заявление, где выяснили, что нашу продавщицу обманули мошенники. Но самое интересное — деньги от продажи квартиры все еще были на аккредитиве. Он не был раскрыт», — объяснил Даниил Волчков.

Выяснилось, что со сделкой все в порядке и ее не стали аннулировать. Однако через три дня 69-летняя пенсионерка сама подала иск о признании сделки недействительной, заявив, что она находилась под влиянием мошенников.

В итоге суд первой инстанции аннулировал договор купли-продажи, обязав женщину вернуть покупателю все денежные средства, потраченные на приобретение жилья. При этом, как говорит сам Даниил, продавец и ее родственники отказались возвращать деньги.

«Она сказала, что продала квартиру под влиянием мошенников. Якобы надо было продать и деньги отдать. При этом переписки и звонков с этими самыми мошенниками у нее не было, она ничего не смогла показать. И вот вопрос: были ли они вообще?» — рассказал Волчков.

Тогда Даниил сам написал заявление в полицию, и сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против пенсионерки по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подробности истории — 21 декабря в 00:00 в информационно-аналитической программе «Известия. Главное» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Долина может лишиться еще двух квартир. Рестрикции ЕС не позволяют артистке распоряжаться зарубежной недвижимостью и даже оплачивать коммуналку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.