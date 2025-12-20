Многоэтажный дом загорелся в Москве из-за включенной гирлянды

Фото, видео: Известия/Александр Орлов; 5-tv.ru

Очаг возгорания находится на 15-м этаже.

В Москве загорелась квартира на 15-м этаже высотного жилого дома на Первомайской улице. Возможной причиной возгорания могла стать включенная гирлянда. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru Александр Орлов.

Разбираться с огнем пожарным приходится, поднимаясь на люльке на высоту.

«Как видно, это получается у них успешно, однако по дыму можно предположить, что до конца еще огонь не потушен. Про пострадавших пока ничего не известно, местные и вовсе предполагают, что дома в этот момент никого не было. А возможной причиной называют гирлянду, которая осталась включена», — уточняет журналист с места событий.

Работа специалистов продолжается и в настоящее время проводятся дополнительные ДНК-тесты.

