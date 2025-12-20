Подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Дубае задержали в Санкт-Петербурге

Подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Дубае нашли в Петербурге

Погибшая — 25-летняя девушка, тело которой нашли в гостиничном номере.

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний гражданин России, которого обвиняют в убийстве женщины в одном из отелей Дубая в ОАЭ в период между 17 и 18 декабря 2025 года. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в своем telegram-канале.

По данным следствия, погибшая — 25-летняя девушка, тело которой нашли в гостиничном номере. Мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов, предположительно, ножом.

После совершения преступления подозреваемый покинул территорию Эмиратов и добрался до Санкт-Петербурга, где его впоследствии и задержали. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого.

