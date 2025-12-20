«Огромный потенциал»: Лавров о сотрудничестве России со странами Африки

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Попытки отдельных государств втянуть Африку в конфронтационные сценарии — недопустимы.

Россия готова последовательно раскрывать потенциал взаимодействия с африканскими государствами и наращивать практическое сотрудничество с ними по ключевым направлениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании министерской встречи Форума партнерства «Россия — Африка».

Глава МИД подчеркнул, что Москва ориентирована на дальнейшее развитие кооперации с африканскими государствами. Он отметил «огромный потенциал» совместной работы. По его словам, партнерство России и стран континента уверенно расширяется и охватывает политический диалог, торгово-экономические связи, а также гуманитарное взаимодействие.

«Настроены на дальнейшее раскрытие имеющегося огромного потенциала нашей практической кооперации», — сказал министр.

При этом Лавров обозначил принципиальную позицию российской стороны. Он заявил о недопустимости попыток отдельных государств втянуть Африку в конфронтационные сценарии. Подобные подходы, как отметил министр, не отвечают интересам стран континента и подрывают основы равноправного международного сотрудничества.

Помимо этого, руководитель внешнеполитического ведомства сообщил о планах провести третий саммит «Россия — Африка» в 2026 году.

