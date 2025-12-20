Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские боевики атаковали город ракетой HIMARS.

Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике (ДНР) из ракетной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела очень сильно пострадал спортзал учебного заведения, обвалилась крыша и выбиты стекла, сообщает военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Также повреждены жилые здания в округе и элементы гражданской социальной инфраструктуры — школа и детский сад.

Ранее боевики ВСУ обстреляли Горловку ночью на 6 декабря, снаряд попал в жилой дом. В результате атаки погибла женщина. Еще два человека пострадали — девушку и молодого человека вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

Регионы России регулярно подвергаются ударам ВСУ с февраля 2022 года, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной военной операции. Украинские боевики наносят удары по российской территории и мирному населению как беспилотными летательными аппаратами, так и ракетами.

