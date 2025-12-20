«Весомая роль»: Путин оценил вклад стран Африки на глобальной арене

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возможности африканских государств продолжают расширяться.

Африканские государства обладают значительным экономическим и кадровым потенциалом и усиливают влияние на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, как важен континент для глобальной политики.

Данное обращение президента РФ было зачитано главой МИД РФ Сергеем Лавровым на открытии пленарного заседания конференции форума партнерства «Россия — Африка». В приветствии отмечалось, что африканские страны «играют все более весомую роль в глобальной политике», а их возможности продолжают расширяться.

Также Путин указал, что Москва придает приоритетное значение развитию равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. По его словам, в последнее время России удалось активизировать конструктивное взаимодействие с государствами континента в различных сферах, в числе которых экономика, гуманитарное сотрудничество и международные инициативы.

До этого о стратегической важности африканского направления для России сообщал заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке Дмитрий Василенко. Он назвал выстраивание устойчивых отношений со странами Африки одним из приоритетов внешней политики РФ в конце октября. Тогда же он отметил, что за прошедший год был реализован ряд успешных мероприятий, направленных на углубление партнерства.

Кроме того, Василенко охарактеризовал текущий этап сотрудничества как гармоничную фазу реализации совместных инициатив, связав ее с подготовкой к очередному саммиту «Россия — Африка», проведение которого запланировано на 2026 год.

Ранее, писал 5-tv.ru, Судан предложил России разместить военно-морскую базу на своей территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.