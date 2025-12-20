Фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили за домогательства

Фото: www.globallookpress.com/PIXSELL

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение принято после рассмотрения обвинений в сексуальных домогательствах и может быть обжаловано.

Фигурист Иван Десятов, представляющий США, пожизненно отстранен от участия в соревнованиях по решению профильной спортивной инстанции. Об этом 20 декабря сообщили в Американском центре безопасности спорта. Об этом сообщает Американский центр безопасности спорта.

В организации уточнили, что решение о пожизненном отстранении спортсмена было принято 19 декабря. При этом отмечается, что у Десятова сохраняется право подать апелляцию в установленном порядке.

Ранее, с октября 2024 года, фигурист уже был временно отстранен от участия в турнирах. Основанием для этого стали обвинения со стороны фигуристки из Эстонии Солен Мазинг, которая заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова.

Ивану Десятову 24 года. Он выступал в парном катании в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Спортсмен родился в Москве и до 2021 года представлял Россию, после чего перешел в сборную Белоруссии. С 2022 года он выступает под флагом США.

Ранее Американский центр безопасности спорта уже принимал аналогичные решения. В мае 2024 года организация пожизненно дисквалифицировала австралийского фигуриста Брендана Керри по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.