Владимир Путин примет участие в саммите СНГ в Петербурге
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Российский лидер обсудит с лидерами стран-участниц актуальную экономическую и политическую повестку.
Президент РФ Владимир Путин 21–22 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
Участники саммита обсудят актуальную повестку деятельности ЕАЭС и наметят ориентиры для углубления процессов интеграции и развития единого экономического пространства. Также глава государства проведет двусторонние беседы с иностранными лидерами, а 22 декабря в Северной столице состоится традиционная неформальная встреча лидеров государств — участников Содружества.
Кроме того, будет утвержден ряд значимых поручений и договоров, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией.
Одной из главных тем прошедшего саммита СНГ в Таджикистане стала глобальная и региональная безопасность. Представители стран-участниц, а также дальнейшие меры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По итогам встречи в Душанбе были подписаны почти 20 соглашений, включая договоренность о противодействии терроризму.
