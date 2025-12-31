До Нового года всего час: как выбрать подарок, когда время на исходе

Подарок за час до Нового года можно купить в ближайшем магазине

Даже если до боя курантов совсем чуть-чуть, у вас есть все шансы на удачный и нестыдный презент.

Когда до праздника остаются считаные часы, а подарки так и не куплены, паника — плохой помощник. Даже за один час можно успеть выбрать достойный, уместный и нестыдный подарок, если понимать, куда бежать и на что обращать внимание. 5-tv.ru рассказывает, что можно купить в самый последний момент, чтобы не ударить в грязь лицом.

Когда времени почти нет

Ситуация «подарок нужен прямо сейчас» знакома многим. Рабочие дедлайны, пробки, предпраздничная суета — и вот уже до боя курантов рукой подать, а список подарков пуст. Важно в этот момент не пытаться найти «идеальный» вариант. Гораздо эффективнее сосредоточиться на том, что можно купить быстро, без долгих раздумий и очередей.

Главный принцип экстренного шопинга — универсальность. Чем меньше предмет зависит от вкусов и предпочтений получателя, тем выше шанс попасть в цель.

Цифровые подарки, которые не требуют времени

Самый быстрый вариант — подарки, которые не нужно держать в руках. Электронные сертификаты в магазины, на маркетплейсы, в сервисы доставки еды, онлайн-кинотеатры или музыкальные платформы можно оформить за несколько минут прямо со смартфона.

Еще один вариант — подписки. Даже если человек не воспользуется ею сразу, сам жест будет воспринят как забота. Главное — добавить личное сообщение, чтобы подарок не выглядел формальностью.

Универсальные вещи из ближайшего магазина

Если нужен физический подарок, стоит ориентироваться на то, что продается в шаговой доступности. Супермаркеты, аптеки, книжные и магазины товаров для дома в последние часы перед праздником часто становятся настоящими спасателями.

Классический набор — чай, кофе, сладости, свечи, пледы, кружки, новогодние наборы для уюта. Такие подарки не требуют точного попадания во вкус и подходят практически всем. Важно лишь уделить внимание упаковке: даже самый простой предмет выглядит празднично, если он аккуратно оформлен.

Впечатления вместо вещей

Когда времени мало, подарок-впечатление может оказаться даже более выигрышным, чем материальная вещь. Сертификаты на мастер-классы, массаж, спа-процедуры, дегустации или развлечения часто продаются онлайн или в торговых центрах.

Плюс таких подарков в том, что они не захламляют дом и дарят эмоции, которые запоминаются надолго. Даже если получатель воспользуется сертификатом позже, сам праздник уже будет ассоциироваться с приятным ожиданием.

Подарки, сделанные «на коленке»

Иногда час — это не про поход по магазинам, а про быстрый креатив. Домашняя выпечка, красиво оформленная банка с печеньем, набор записок с пожеланиями, фотоколлаж или даже письмо от руки могут выглядеть куда теплее, чем купленная в спешке вещь.

Такие подарки особенно ценны для близких людей. Они не требуют больших затрат, но показывают внимание и личное участие.

Чего лучше не покупать в спешке

Экстренный режим — не лучшее время для рискованных покупок. Одежда, парфюм, косметика, украшения и предметы интерьера с ярко выраженным стилем легко могут не понравиться. Также стоит избегать откровенно случайных вещей, купленных по принципу «лишь бы что-то было».

Если есть сомнения — лучше выбрать нейтральный вариант или подарить возможность выбора самому получателю.

Подарок в последний момент — не приговор празднику. Даже за один час можно найти достойное решение, если отказаться от перфекционизма и сосредоточиться на простых, универсальных и эмоционально теплых вариантах. В конце концов, в Новый год важен не идеальный предмет, а ощущение внимания и заботы, которое он несет.

