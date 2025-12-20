Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 161 человека

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Новые данные стали известны после проведения дополнительных экспертиз, которые выявили ранее неучтенные останки.

Число погибших в результате масштабного пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161 человека. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей полиции города.

Комиссар полиции Джо Чоу заявил, что в ходе дополнительных судебно-медицинских исследований в одном из тел была обнаружена ДНК еще одного человека. По его словам, экспертиза показала, что найденные останки принадлежат супружеской паре.

«Это означает, что число погибших возросло до 161», — подчеркнул комиссар полиции.

Он также отметил, что работа специалистов продолжается и в настоящее время проводятся дополнительные ДНК-тесты. Правоохранительные органы не исключают, что в ходе дальнейших исследований может быть установлено наличие тел других жертв пожара.

Возгорание в жилом комплексе в Гонконге произошло 26 ноября. Как сообщало агентство Associated Press, тогда из здания были эвакуированы около 700 человек, которых временно разместили в пунктах временного проживания. На тот момент официально подтвержденное число погибших составляло 156 человек.

После трагедии, 29 ноября, власти Китая заявили о намерении провести масштабную проверку пожарной безопасности в высотных зданиях. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, попросив передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

