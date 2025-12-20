Спецпредставитель Путина Дмитриев сообщил о поездке в Майами

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Сообщение о перелете появилось на фоне сообщений о возможных контактах России и США по Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 20 декабря сообщил, что направляется в Майами.

«На пути в Майами», — написал он в социальной сети X, приложив к публикации фрагмент видеозаписи.

Дмитриев также отметил, что на фоне попыток «разжигателей конфликта» сорвать мирный план США по Украине он вспомнил одно из видео с предыдущей поездки. По его словам, на кадрах был запечатлен свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи, что он сопроводил соответствующим комментарием.

Ранее газета Politico 17 декабря сообщала, что представители России и США могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта в Майами в ближайшие выходные, 20 и 21 декабря. В материале отмечалось, что обсуждения могут пройти в неформальном формате.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 декабря заявлял, что российская сторона занимается подготовкой определенных контактов с США. Он не уточнял возможные сроки и место таких встреч, однако подтвердил, что работа в этом направлении ведется.

