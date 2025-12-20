МИД России заявил о негативной позиции по ядерному оружию у Японии

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Москве считают, что обсуждение подобных сценариев в Токио способно дестабилизировать обстановку в регионе.

Российская сторона отрицательно относится к возможному появлению у Японии ядерного оружия и внимательно следит за дискуссиями на эту тему. Об этом 20 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в курсе того, что сейчас в Японии разворачиваются дискуссии на эту тему <…> Наша позиция однозначно негативная», — сказал он в беседе с агентством.

Руденко подчеркнул, что курс на милитаризацию Японии может привести к ухудшению ситуации в Северо-Восточной Азии. По его словам, такие шаги способны спровоцировать ответные меры со стороны государств, которые расценивают подобное развитие событий как угрозу собственной безопасности.

Ранее газета Mainichi сообщала, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявляла о рассмотрении возможности размещения на территории страны ядерного оружия США. Она отмечала, что система безопасности Японии основана на союзе с Вашингтоном и в связи с этим прежние ограничения нуждаются в пересмотре.

Кроме того, агентство Kyodo 19 декабря передало слова неназванного чиновника, курирующего вопросы национальной безопасности в администрации премьер-министра, который высказался за необходимость обладания Японией ядерным оружием.

На фоне этих заявлений официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь указал на необходимость проявлять бдительность со стороны Китая и международного сообщества в связи с подобными инициативами Токио.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.