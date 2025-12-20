Фото: © РИА Новости/В Находке ввели локальный режим ЧС после аварии на теплотрассе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Повреждение магистрального трубопровода оставило без отопления десятки домов и социальные объекты в приморском городе.

Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в Находке Приморского края из-за аварии на магистральном участке теплопровода. Об этом 20 декабря сообщили в администрации Находкинского городского округа. Об этом сообщает администрация Находкинского городского округа.

«В ночь на 20 декабря в результате ДТП в районе улицы Спортивной была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. В связи с этим пришлось отключить теплоснабжение более чем в 50 жилых домах и в социальных учреждениях, что затронуло свыше 7 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В результате происшествия была приостановлена работа котельной № 1.6. Для устранения последствий аварии на месте задействованы пять аварийных бригад КГУП «Примтеплоэнерго», также организована доставка необходимых труб из поселка Вольно-Надеждинское.

Власти уточнили, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение двух суток. В первый день специалисты проведут ремонт теплотрассы, во второй — выполнят заполнение системы, прогрев и запуск котельной.

С учетом погодных условий, при которых ночью температура воздуха может опускаться до минус 10 градусов, в городе принято решение об организации пунктов временного размещения. Они будут работать на базе гостиниц «Горизонт» и «Восток» и предназначены в первую очередь для семей с детьми, пожилых людей и инвалидов. Специалисты проводят поквартирные обходы для информирования жителей и приема заявок на размещение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.