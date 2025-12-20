Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Американский лидер сдержался только ради жены.

Президент США Дональд Трамп не стал обзывать свою соперницу на прошедших выборах, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, только из уважения к своей жене Меланье. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления в Северной Каролине.

По словам Трампа, Клинтон является «умной, но гадкой», и возвращаться домой к такой женщине он бы не хотел. Он признался, что едва не использовал в ее адрес «слово на «с», но не сделал этого ради супруги, которая просит его воздерживаться от ругательных выражений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Хиллари Клинтон публично радовалась смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи, наблюдая за его жестоким убийством в прямом эфире и хлопая в ладоши. Ее позабавило зрелище того, как повстанцы кололи Каддафи штыками и засыпали раны песком.

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер требовал, чтобы экс-президент Билл Клинтон и его жена явились в Конгресс для допроса о связях со скандальным делом Эпштейна.

