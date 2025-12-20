Твердость и сдержанность: иностранные СМИ о прямой линии Владимира Путина

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

Особое внимание зарубежные журналисты уделяли позиции президента России по украинскому кризису.

Прямая линия президента РФ Владимира Путина продлилась практически четыре с половиной часа. Многие поражаются тому, как политик на протяжении всего этого времени общается с аудиторией. К тому же президент даже не сделал ни одного перерыва. На такой формат обратил внимание политолог и старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

Всего Путин ответил более чем на 70 вопросов, которые касались специальной военной операции, экономики, социальной политики, демографии, международных отношений и внутренней безопасности.

Однако прямая линия с президентом РФ привлекает внимание не только россиян. За выступлением российского лидера пристально следят и за рубежом. О том, как иностранные СМИ отреагировали на прямую линию Владимира Путина в 2025 году — в материале 5-tv.ru.

The Washington Post

Reuters / Mikhail Metzel

Иностранные СМИ уделяли особое внимание именно теме украинского кризиса. Оно и неудивительно, бытовые российские проблемы вряд ли интересуют зарубежного обывателя.

В американской газете The Washington Post, которая славится своей поддержкой представителей Демократической партии, среди которых и экс-президент США Джо Байден, назвали прямую линию самым значимым выступлением российского лидера в 2025 году.

«Это мероприятие в смешанном формате, сочетающее в себе масштабную пресс-конференцию и телефонную конференцию граждан по системе „Прямая линия“, которая часто длится четыре часа, стало самым значимым публичным обращением Путина в этом году», — отмечается в публикации.

Кроме того, вашингтонские журналисты обратили внимание и на состояние российской экономики. Они оперировали статистическими данными, которые привел во время выступления Владимир Путин. По словам американских авторов, российская экономика находится в хорошем состоянии.

The New York Times

Reuters/Gavriil Grigorov

Однако The Washington Post была вовсе не единственной американской газетой, которая пристально следила за прямой линией президента РФ в этом году. Другое продемократическое издание — The New York Times — сделало упор на том, как уверенно российский лидер отвечал на вопросы россиян.

Кроме того, журналисты издания отметили, что в этом году мероприятие прошло в более сдержанном формате.

«На прошлых ежегодных пресс-конференциях репортеры приходили с большими плакатами и даже пушистыми игрушками, чтобы привлечь внимание господина Путина. На этот раз разрешалось использовать только небольшие листы бумаги, что придало мероприятию более сдержанный характер», — подчеркивается в материале.

К тому же в издании особо отметили вопрос президенту, связанный с тем, верит ли он в любовь с первого взгляда, на который он ответил положительно.

NBC News

Reuters / Alexander Nemenov

Но от газет не отстает и американское телевидение, которое также уделило достаточно внимания прямой линии президента РФ. Телеканал NBC News отметил уверенность Владимира Путина, с которой он выступал на мероприятии, а также и тот факт, что российский лидер надеется на мирное завершение украинского конфликта.

«Президент России Владимир Путин использовал свою традиционную предновогоднюю марафонскую пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать уверенность, выразив надежду на урегулирование, которое положит конец конфликту на Украине», — сообщается в материале.

В то же время в NBC News сообщили, что президент России признает некоторое негативное влияние санкций на экономику страны, которые создали определенные трудности.

Kyodo News

Но не только в США следили за прямой линией президента России. В Японии «Итоги года» также вызвали большой интерес. Но если в Соединенных Штатах СМИ интересовались разными вопросами, касающимися и экономики, и общества, и специальной военной операции, то в стране восходящего солнца журналисты сделали упор исключительно на украинском конфликте.

Так, издание Kyodo News уделило особое внимание тому, что Владимир Путин выразил во время выступления решимость выполнить все цели СВО. По словам японских журналистов, президент РФ занимает твердую позицию по украинскому конфликту.

South China Morning Post

Reuters / Alexander Nemenov

Пока в континентальном Китае особо никак не отреагировали на прямую линию Путина, в Гонконге уже появились первые сообщения о мероприятии. Регион всегда славился своей автономностью. Это касается и СМИ. Однако на этот раз журналисты из старейшей газеты города The South China Morning Post отметили то, с какой уверенностью Владимир Путин говорил о ходе СВО.

Кроме того, в издании обратили внимание на заявление президента РФ, касающееся обвинений в сторону Москвы, что якобы именно она затягивает мирные переговоры по Украине. Однако Путин во время прямой линии четко сказал, что Россия согласилась на компромиссы, но результатов это не дало.

Кроме того, гонконгские журналисты сообщили и о серьезных последствиях, которые грозят Европе, по утверждениям президента РФ, если она решит направить замороженные российские активы Украине.

Focus

Reuters / Alexander Nemenov

Но отклик у СМИ прямая линия президента РФ вызвала не только в Америке и Азии, но и в Европе. Даже в Германии, двусторонние отношения с которой сейчас переживают один из худших моментов с конца прошлого века, также внимательно следили за выступлением российского лидера.

Журналисты из Focus отметили нежелание президента России вести боевые действия против какой-либо из стран Европы. Однако Путин подчеркнул важность уважения интересов РФ.

«Он (Владимир Путин. — Прим. Ред.) подчеркнул важность уважения интересов безопасности России. Это включает в себя противодействие Москвы расширению НАТО на восток», — уточняется в материале.

К тому же немецкие журналисты заострили внимание и на слова президента РФ о том, что Москва пошла на компромиссы для мирного урегулирования украинского конфликта, однако соответствующей реакции от Киева и его союзников не получила. Кроме того, президент РФ развеял слухи о том, что Россия отвергает мирный план.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных заявлениях Владимира Путина во время прямой линии.

