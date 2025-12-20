Самый короткий световой день в России продлится всего 18 минут

Фото: 5-tv.ru

Уже с 22 декабря продолжительность дня начнет постепенно расти.

В воскресенье, 21 декабря, в России и других странах Северного полушария наступит день зимнего солнцестояния — самый короткий световой день в году. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

«Световой день в Полярных Зорях 21 декабря будет самым коротким в России. Его продолжительность составит 18 минут», — сообщил ученый в комментарии ТАСС.

При этом самый длинный световой день будет в Дербенте. Там он продлится 9 часов и 7 минут. В Москве же в день солнцестояния светлое время суток продлится около семи часов, тогда как ночь растянется на 17 часов. Уже с 22 декабря продолжительность дня начнет постепенно расти.

Язев также отметил, что на широте Северного полярного круга Солнце 21 декабря поднимается над горизонтом лишь на несколько минут. При этом в районах с неровным рельефом, в том числе в горах, светило может вовсе не появиться над горизонтом.

