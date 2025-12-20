Россияне начали бронировать туры прямо перед поездками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россияне стали чаще выбирать формат спонтанных путешествий, отказываясь от длительного планирования и бронируя отели за несколько дней до выезда. Как рассказали «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли, число таких бронирований уверенно увеличивается второй год подряд.

Особенно сильно спонтанные поездки распространились на внутренних направлениях. Больше половины путешественников бронируют отели за два-семь дней до даты заселения. Как рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, почти 14% бронирований происходит за день до поездки и при этом 12,5% определяются за месяц или более.

Наиболее популярными направлениями для внезапных поездок внутри страны остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Калининград и Ростов-на-Дону. Среди зарубежных городов лидируют Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Тбилиси.

Эксперты объяснили этот тренд распространением удаленной работы, более гибкими графиками и общей усталостью, накопившейся у людей. Ближе к концу года многие принимают решение отправиться в дорогу в последний момент, чтобы сменить обстановку и восстановить силы.

«Спонтанные путешествия дают ощущение контроля и возвращают вкус к жизни — не когда-нибудь потом, а прямо сейчас», — пояснила семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева.

В то же время специалисты отметили, что такой формат подходит не всем: спонтанные поездки могут привести к дополнительным расходам или проблемам с размещением, особенно в периоды высокого спроса и во время новогодних праздников.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, более 96 миллионов поездок совершили туристы по России в этом году, что стало рекордным показателем.

