Золотое кольцо Наполеона Бонапарта украли из музея в Бельгии

Исчезли и другие исторические предметы.

Двое злоумышленников похитили золотое кольцо Наполеона Бонапарта 18 карат (750-я проба) с пятью бриллиантами из музея, устроенном на месте последней резиденции императора, в Бельгии. Об этом сообщило издание RTBF.

«Этот поступок глубоко огорчает нас, но он укрепляет нашу решимость защищать и делиться этим уникальным наследием с общественностью. Музей остается верен своей миссии: передавать историю и коллективную память», — отметил президент провинциального колледжа Танги Штукенс.

Подчеркивается, что злоумышленников не смогла остановить система безопасности музея. При этом представитель учреждения сообщил, что администрация изучит слабые места системы после происшествия и усилит безопасность, где это необходимо.

Злоумышленникам удалось похитить не только кольцо знаменитого императора, но и множество золотых и серебряных монет наполеоновской эпохи. Отмечается, что рыночная стоимость всех этих предметов значительно ниже их исторической ценности, так как они представляют собой уникальное наследие, связанное с европейской историей.

Уточняется, что музей прекратил работу на два дня, чтобы обеспечить безопасность других экспонатов, а также отреставрировать помещения.

