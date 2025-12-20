Зеленский пожаловался на нежелание США принять Украину в НАТО

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также он указал на разногласия с Вашингтоном по ряду вопросов.

Прием Украины в НАТО осложнился, так как в Киеве не видят поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Polska Agencja Prasowa.

«Сегодня наше членство в НАТО стало сложнее, потому что мы не видим поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, вызов, тем не менее, как говорится, у нас есть то, что есть, то, что есть», — заявил он.

Глава государства отметил, что Киев и Вашингтон обсуждают большое количество вопросов, но по некоторым есть разногласия.

«Существуют определенные разногласия, касающиеся как восстановления страны, так и ее будущего состояния. Здесь у нас есть серьезные сомнения, и я не могу их игнорировать», — пояснил Зеленский.

Кроме того, он пожаловался на то, что не знает, кому президент США Дональд Трамп доверяет больше — ему или российскому лидеру Владимиру Путину.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп, комментируя урегулирование конфликта, отметил, что Украина утратила часть территорий.

А до этого в СМИ появилась информация, что Зеленский якобы потребовал в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей устава альянса, причем не только от США и ЕС, но таких стран, как Канада и Япония.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.