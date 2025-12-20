Билл Клинтон в платье: Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна

У Эпштейна был портрет Клинтона в платье Левински в таунхаусе

Фото: Reuters/U.S. Justice Department

В материалах упоминаются имена более десяти политически значимых фигур, а также действующих и бывших чиновников.

Министерство юстиции США опубликовало часть материалов по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

«В связи с истечением срока конгресса были предприняты все разумные меры для проверки и удаления личной информации, касающейся жертв, других частных лиц, а также защиты чувствительных материалов от раскрытия», — проинформировало ведомство.

Представленные файлы разделили на четыре части. Некоторые документы уже содержат редакторские правки, внесенные в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов и судебных решений.

Среди опубликованных изображений есть картина с портретом экс-президента США Билла Клинтона в платье, а также фотографии бывшего главы государства, обнимающегося с девушками. Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты.

Также в материалах фигурируют фотографии Майкла Джексона, Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле людьми, Мика Джаггера и самого Джеффри Эпштейна.

В ходе расследования министерство юстиции установило свыше 1200 жертв и членов их семей. Процедуру отбора документов, которые можно обнародовать без нарушения их прав, ведомство ранее подробно изложило в письме Конгрессу.

Закон об обнародовании документов 19 ноября подписал президент США Дональд Трамп. Глава государства хотел таким образом раскрыть истинное положение дел некоторых высокопоставленных членов Демпартии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в рамках расследования дела Эпштейна комитет по надзору палаты представителей от Демократической партии опубликовал 68 ранее неизвестных снимков, на которых запечатлен сооснователь Microsoft Билл Гейтс с молодыми девушками. Также на кадрах были лингвист Ноам Хомский и сам Эпштейн.

В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Ему грозило несколько десятков лет тюрьмы, но финансист совершил суицид до суда.

В начале 2024 года обнародовали первую часть документов по делу Эпштейна, в которых фигурировали порядка 150 человек, включая экс-президента США Билла Клинтона, британского принца Эндрю и Билла Гейтса.

