Количество отравившихся в пансионате «Долголетие» в Видном выросло до 35 человек

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 25 — в состоянии средней степени тяжести.

Число пострадавших при вспышке острой кишечной инфекции в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном выросло до 35 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«В период с 18 по 19 декабря выявлены заболевания острой кишечной инфекцией в пансионате „Долголетие“ в городе Видное Московской области. <…> 35 человек были госпитализированы в медучреждения Подмосковья», — рассказал собеседник телеканала.

По его данным, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 25 — в состоянии средней степени тяжести.

Вместе с Роспотребнадзором организовали противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на Следственный комитет, от отравления в пансионате «Долголетие» погибли три человека. При этом руководство учреждения с момента вспышки острой кишечной инфекции за помощью к специалистам не обращалось.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление СК возбудил уголовное дело. Криминалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия в пансионате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.