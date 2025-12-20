«Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже

Фото, видео: www.globallookpress.com/White House; 5-tv.ru

Договоренностям помешали европейские лидеры и Зеленский.

Президент России Владимир Путин во время саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года был готов пойти на уступки для мирного решения украинского конфликта. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил политолог, старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

«Таким образом, Путин прибыл в Анкоридж с настроем на готовность к уступкам на основе предложений Уиткоффа. А затем, конечно, все сорвалось — после того как Зеленский и его европейские кураторы прибыли в Овальный кабинет и сбили Трампа с курса», — отметил специалист.

Политолог подчеркнул, что в Анкоридже в августе 2025 года Россия была готова к серьезным уступкам, как и во время переговоров в Стамбуле в 2022-м. Однако другая сторона конфликта эти предложения не поддержала.

К тому же, добавил Самуэли, стоит обратить особое внимание на то, что Путин во время прямой линии вновь очень отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа. Как подчеркнул российский лидер, глава Белого дома действительно заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта.

