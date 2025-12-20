Несчастья продолжаются? Долина может лишиться еще двух квартир

Адвокат сообщил о риске лишения Долиной двух квартир в Латвии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рестрикции ЕС не позволяют артистке распоряжаться зарубежной недвижимостью и даже оплачивать коммуналку.

Народная артистка России, певица Лариса Долина рискует лишиться двух квартир в латвийском курортном поселке Дзинтари общей стоимостью около 95 млн рублей из-за санкций Евросоюза. Об этом 19 декабря сообщил адвокат Александр Бенхин.

По его словам, действующие ограничения не позволяют артистке распоряжаться зарубежной недвижимостью и даже оплачивать коммунальные услуги.

«Нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям. Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — пояснил юрист в комментарии изданию «Абзац».

Бенхин подчеркнул, что любые попытки погасить задолженность через третьих лиц, а также переоформить или продать квартиры с помощью посредников могут расценить как уголовное преступление. По его словам, единственным способом избежать национализации остается судебное разбирательство с государством с целью снятия санкций, для чего потребуется европейский адвокат с лицензией на работу с подсанкционными лицами. Как отметил юрист, Долина шагов в этом направлении пока не предпринимала.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной

Скандал с элитной недвижимостью певицы разразился в августе 2024 года, когда Долина объявила, что стала объектом многоходовой мошеннической схемы.

По ее словам, несколько месяцев аферисты оказывали на нее психологическое давление, убеждая избавиться от жилья в центре столицы якобы для «спасения» денег. Вырученные от продажи средства перевели на так называемые безопасные счета, а часть суммы артистка передала курьеру наличными.

Следствие оценило общий ущерб минимум в 317 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело, одновременно началось гражданское разбирательство о законности сделки купли-продажи. Суд первичной инстанции восстановил право собственности певицы на квартиру, а вышестоящие поддержали это решение. В итоге покупательница квартиры Полина Лурье лишилась и недвижимости, и денег.

Позднее женщина подала жалобу в Верховный суд. Высшая инстанция пересмотрела дело, отменила решения нижестоящих судов и 16 декабря признала право собственности Лурье на спорную квартиру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.