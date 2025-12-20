«Много мифов»: правда ли в СССР докторская колбаса была лучше, чем сейчас?

Фото: 5-tv.ru

Специалист по мясным продуктам Александр Беляков раскрыл секреты производства популярного деликатеса.

Докторская колбаса в СССР не была лучше, чем сейчас, так как со временем появляются более современные и безопасные добавки. Об этом aif.ru рассказал руководитель направления готовых мясных продуктов крупной розничной сети магазинов Александр Беляков.

«Много мифов вокруг добавок. Например, что „раньше ГОСТ был строже“. На деле стандарты совершенствуются: старые компоненты заменяются на более современные и безопасные», — отметил эксперт.

По словам Белякова, главный спор связан с нитритом натрия, который добавляют в продукт в виде нитритной соли, чтобы избежать появления в колбасе возбудителей ботулизма. При этом специалист уточнил, что в наше время при производстве докторской используют фосфаты и другие компоненты, которые помогают сохранить текстуру и вкус.

В то же время Беляков подчеркнул, что сейчас докторскую колбасу изготовить без добавок просто невозможно — у такого продукта не будет привычного вкуса, да и в нем могут завестись разные опасные микроорганизмы.

Кроме того, Беляков рассказал, что некоторые производители используют ММО (мясо птицы механической обвалки), сою и крахмал, чтобы уменьшить себестоимость продукта. Эксперт подчеркнул, что «определить наличие ММО не всегда просто», так как далеко не все производители указывают его в составе. Также для удешевления колбасы используют массу с костей, кожи и хрящей с низкой питательной ценностью и шкурку.

«Формально это может считаться „белком“, но реальной ценности у такого продукта мало», — отметил Беляков.

В то же время специалист объяснил и то, почему докторская колбаса стоит дороже свинины. Дело в том, что мясо при варке теряет часть массы и поэтому из килограмма сырья готового продукта получается меньше. Кроме того, в стоимость колбасы входит не только цена свинины, но и натуральных ингредиентов, которых требует рецептура (специи, молоко, яйца), работа специалистов, современное оборудование, термообработка, упаковка и доставка.

