«Катюха + Леха равно навсегда!» — звезды на синей дорожке концерта «Ландыши. Вторая весна»
Гештальт с новогодним настроением был закрыт, когда глаза увидели приготовление праздничных блюд прямо от любимых актеров под песни первого сезона!
Заставить человека тоскливо плакать и прыгать от радости — можно! По крайней мере именно так все и было в Национальном центре «Россия» на концерте в честь выхода продолжения мелодрамы «Ландыши»! Зрители вне экрана могли понаблюдать за реальными взаимоотношениями актеров сериала и провести с ними целый вечер. Глаза блестели и без игристого!
«Мам, смотри, Катюха взяла за руку Леху… Они обнялись! То есть по-настоящему друг друга любят?»
А еще говорят, что синий — цвет подавлениия чувств. Не помогло! Гости затопили своими эмоциями все синие ковры и стены… Вот вам и потанцевали под саундтреки из «Ландышей»!
Почему фото Ники Здорик есть в телефоне у каждого парня на СВО, для чего Сергей Городничий объявил молчание, кому заглядывает в глаза Владимир Канухин, и кто из съемочной команды «Ландышей» поставляет инсайдерскую информацию про всех — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.
Ника Здорик или та самая, кто коня на скаку остановит или в горящую избу войдет, а еще красавица, умеет любить и готовить! Собственно, почему ее портреты расклеены по военным частям — понять можно! Сама актриса, по словам продюсера, еле отрывает глаза от смс с парнями в погонах и старается ответить
1/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вы узнаете, это тот самый мажор Кирилл? Денис Степанов в отличие от своего героя невероятно мудр и прост! А на любые ошибки реагирует заповедью Богомолова: «Моя жизнь — это книга! Тогда была другая страница, а сейчас уже трехсотая!»
Владимир Канухин — это просто «такая нежная любовь»! Поэтому вопросов о его пребывании в строю «Ландышей» и не может быть! Ходи, Володя, по этим синим дорогам и заглядывай в глаза продюсерам, ты нам нужен в следующем сезоне!
Продюсер Антон Володькин и актер Сергей Городничий. Эти парни явно что-то задумали. Сергей отвечает весьма странно, почему его так мало в тизере… «Леха пропал, и что у него на сердце я не знаю!» И вот зачем так надрывать душу зрителя еще до начала второго сезона? Уж поверьте, задумали что-то они явн
Рэпер ST с супругой Ассоль пришли сюда по работе и вовсе не чтобы мочить платочки со всеми остальными… Гости танцевали и плакали именно под их песни, а пара взяла на себя миссию дарить эмоции публике до самого конца!
Даня Андращук продолжает обманывать свой типаж, ну или зрителя. Да, выглядит он страшно стервозно, но как только открывается рот, перед вами оказывается милейшее создание — культурное, умное, чуткое и доброе!
Еще один «плохой» герой — актер Владимир Тяптушкин… Но он, в отличии от Андращука, держит маску негодяя стойко. Бокал игристого в руке, вальяжная походочка по всем коврам и ни привет, ни здрасьте! Стоит только зайти с ним за угол подальше от камер папарацци — и вы гарантированно потеряете голову! От
Знакомьтесь, а это инсайдер самых вкусных инфоповодов — продюсер Юрий Сапронов! От него мы узнали все и даже нечто! Например, то, что во время съемок попали под настоящую атаку в Мариуполе, то, что Здорик писал весь отряд защитников Родины, то что кино сейчас снимать не умеют… И многое другое! Крут
