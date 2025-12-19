НАБУ провело обыск в горсовете Луцка по делу о взятке в 30 тысяч долларов

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Депутаты получили деньги за то, что обеспечили выгодное предпринимателю решение о застройке.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в горсовете Луцка. В Telegram-канале НАБУ сообщили, что депутатов областного и городского советов Волынской области обвинили в получении незаконной выгоды.

Руководитель депутатской фракции Волынского облсовета вошел в сговор со своим сопартийцем в Луцке и предложил местному землевладельцу незаконные услуги за взятку в размере 30 тысяч долларов. За это чиновники обещали обеспечить подкорректировать результаты голосования депутатов и добиться принятия выгодных решений по вопросу строительства многоквартирного жилого комплекса.

Землевладелец согласился. После того как городской совет принял решение об утверждении детального плана территории, преступник передал депутатам половину оговоренной суммы, и Волынский облсовет принял нужное предпринимателю решение. Преступную схему вскрыли, и в кабинеты коррупционеров наведались сотрудники бюро.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАБУ выявило на Украине очередное хищение на полмиллиона евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.