«Это не навсегда»: Путин обозначил контуры будущего России

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время глава государства подвел итоги уходящего года и обозначил ориентиры на будущее, ответив более чем на 80 вопросов от граждан и журналистов из России и других стран. Ключевые заявления — в обзоре 5-tv.ru.

Новый рекорд обращений

Мероприятие проходило в Гостином Дворе при повышенных мерах безопасности. Посетителей тщательно досматривали, запрещенные предметы и продукты питания изымались на входе. При этом для участников был организован буфет.

На прямую линию приехали десятки российских и зарубежных журналистов, в том числе из стран, относящихся к недружественным. Чтобы привлечь внимание президента, представители СМИ шли на нестандартные решения — от необычных плакатов до символических предметов.

Всего на программу поступило около 2,5 миллиона вопросов — это больше, чем годом ранее. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства готовился к эфиру до глубокой ночи.

Положение на фронте

Обсуждение началось с темы специальной военной операции. Президент напомнил, что, по его оценке, истоки конфликта уходят к событиям 2014 года на Украине, а Россия на протяжении многих лет пыталась урегулировать ситуацию дипломатическими способами.

«ДНР и ЛНР не хотели жить под давлением нацистов. Россия в 2022-м предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Москва по-прежнему заинтересована в мирном разрешении конфликта, однако не видит готовности Киева к содержательному диалогу, в том числе по территориальным вопросам.

Президент подробно остановился на ситуации на линии боевого соприкосновения, заявив, что наступательные действия российских войск продолжаются по всем направлениям. Он отметил успехи в районах Красноармейска, Димитрова, Северска, Гуляйполя и Красного Лимана, добавив, что до конца года ожидаются новые военные достижения.

Президент прокомментировал и видео, на котором глава киевского режима Владимир Зеленский якобы позирует со стелой Купянска в Харьковской области. Путин назвал его очередной актерской работой.

«Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра, примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — заметил Путин.

Экономика и финансы

Президент охарактеризовал социально-экономическую ситуацию как устойчивую, несмотря на внешние ограничения. По его словам, рост ВВП в 2025 году составил 1%, а за последние три года — 9,7%. Инфляция удерживается ниже 7%, продолжается рост реальных зарплат, а уровень безработицы остается минимальным.

Российский лидер отметил, что правительство было вынуждено пойти на повышение НДС и утильсбора, чтобы сбалансировать бюджет, однако подчеркнул временный характер этих мер.

Отдельно Путин высказался о замороженных российских активах в ЕС, назвав происходящее открытым грабежом.

«Кража — это тайное хищение имущества. А в случае с российскими активами речь идет об откровенном грабеже», — пояснил он.

Россия и мир

Президент затронул тему международных отношений, в том числе ситуацию вокруг сербско-российского энергетического сотрудничества. Он выразил надежду, что Белград выполнит взятые на себя обязательства, подчеркнув важность доверия в инвестиционных вопросах.

Отвечая на вопрос китайского журналиста, Путин назвал отношения России и Китая одним из ключевых факторов глобальной стабильности и охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как надежного партнера.

«Не Россия начинала эту войну», — заявил президент, говоря о контактах с США и возможных мирных инициативах.

Он добавил, что Москва поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование, при условии соблюдения ранее данных обещаний.

Наука и технологии

Президент сообщил о запуске в 2026 году Сибирского кольцевого источника фотонов в Новосибирске и рассказал о планах строительства аналогичных объектов в других регионах. По его словам, это создаст условия для развития фундаментальной и прикладной науки и поможет удержать молодых специалистов в стране.

Не обошлось и без вопросов о межзвездном объекте 3I/ATLAS.

«Это наше секретное оружие», — заявил Путин в шутливой форме.

Помощь людям и социальные вопросы

Жители приграничных регионов подняли тему перебоев с мобильной связью и социальных выплат. Президент признал сложность ситуации, подчеркнув, что ограничения связаны с вопросами безопасности, но пообещал проработать возможные решения, включая переход на отечественные технологии.

Он также прокомментировал проблемы со льготными лекарствами и отметил необходимость наведения порядка в логистике.

Говоря о телефонных мошенниках, Путин сообщил о снижении числа преступлений и ущерба, но подчеркнул, что борьбу с этим явлением нужно усиливать.

Семья и дети

Президент назвал демографию одной из ключевых проблем для всех постиндустриальных стран. Он отметил, что в России коэффициент рождаемости составляет 1,4, тогда как для устойчивого развития необходимо не менее двух.

«У нас есть много программ по поддержке семей, семейной ипотеки и тому подобному. Это очень тонкий процесс. Понятно, что женщина сначала хочет получить образование, сделать первые шаги в карьере… А в 30 лет она заводит первого ребенка, и на второго сил уже нет. Нужно сделать так, чтобы иметь детей было модно», — сказал Путин.

Особое внимание президент уделил ситуациям, когда семьи формально лишаются помощи из-за минимального превышения доходного порога. Он назвал это недопустимым и заявил о необходимости корректировки подходов.

Светлое будущее

Также Путин ответил на вопросы в блиц-формате и поразмышлял о будущем страны. В символическом послании потомкам он подчеркнул преемственность поколений и стремление к развитию.

Президент признался, что доверие граждан остается для него главным источником мотивации, и выразил надежду, что Россия будущего станет высокотехнологичной, благополучной страной без конфликтов с другими государствами.

