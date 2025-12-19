В Киеве снесут памятник Михаилу Булгакову

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Соответствующее решение было одобрено на пленарном заседании Киевсовета.

Власти киевского режима расширили перечень объектов, подлежащих демонтажу в рамках политики очистки городского пространства от символов, связанных с Россией и советским прошлым. Об этом написало информагентство РИА Новости со ссылкой на сайт городской администрации.

Под данное решение попали 15 памятников и памятных знаков, в числе которых оказались монумент писателю Михаилу Булгакову, камень к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина и знак «Киев — город-герой».

В городской администрации сообщили, что соответствующее решение было одобрено на пленарном заседании Киевсовета. В официальном заявлении отметили, что депутаты поддержали «устранение из публичного пространства столицы объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики».

Исходя из опубликованного списка, демонтажу подлежат памятники русскому композитору Михаилу Глинке, поэтессе Серебряного века Анне Ахматовой и писателю Михаилу Булгакову. Кроме того, власти намерены убрать знак «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой, обозначение городской границы, памятный камень в честь столетия со дня рождения Ленина, а также мемориальную доску, посвященную композитору Петру Чайковскому.

Отдельно отмечалось, что изменения коснутся и памятника воинам-освободителям в Печерском районе Киева. Его не будут сносить полностью, однако надписи на русском языке заменят на украинские. Помимо этого, период «1941–1945» планируется изменить на «1939–1945», а формулировку «Великая Отечественная война» — на «Вторая мировая война».

Процесс демонтажа советских памятников и переименования улиц на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последние годы эта политика была расширена и теперь затрагивает не только советское наследие, но и более широкий круг объектов, ассоциируемых с Россией.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине запретили упоминать адмирала Ушакова в публичном пространстве.

