«Еще одного»: Джигурда рассказал о главной мечте на 2026 год
Джигурда задумался о рождении пятого наследника
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Шоумен состоит в браке с фигуристкой Мариной Анисиной.
Шоумен и актер Никита Джигурда намерен вновь стать отцом. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.
Артист признался, что хотел бы вместе с супругой воспитывать пятого ребенка. По его словам, это остается одной из главных личных целей, реализацию которой он планирует на 2026 год.
«Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого», — признался он.
При этом Джигурда подчеркнул, что одинаково будет рад как сыну, так и дочери.
Артист уже воспитывает четверых детей. Двое из них были рождены в браке с нынешней женой, фигуристкой Мариной Анисиной, еще двое сыновей появились в предыдущих отношениях.
До этого шоумен также высказывался о личных обстоятельствах, связанных с его окружением. По его словам, супруга не одобрила его возможное примирение с заслуженной артисткой России, балериной Анастасией Волочковой. Джигурда пояснил, что Марина тяжело восприняла резкие высказывания со стороны артистки балета, прозвучавшие около двух лет назад, и настаивает на извинениях.
