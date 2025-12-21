«Твое время не пришло»: пастор рассказал, что Иисус вернул его из рая

Daily Mail: после смерти пастор встретился с Иисусом и вернулся из рая

После клинической смерти, длившейся почти два часа, мужчина получил ответ на главный вопрос о загробной жизни.

Дин Бракстон — 68-летний пастор из штата Вашингтон — оказался на грани жизни и смерти в 2006 году после рутинной медицинской процедуры по удалению камней в почках. Операция пошла не по плану: в организме началась тяжелая инфекция, вызвавшая остановку сердца. Его историю рассказывает Daily Mail.

По словам Бракстона, врачи не смогли его реанимировать. Его сердце не билось 105 минут, а медицинский персонал уже начал оформлять документы для отправки тела в морг. Неожиданно для всех мужчина пришел в себя.

Медики позже признались, что не ожидали, что мужчина выживет и называли его «человеком-чудом». Несмотря на длительное отсутствие сердечной деятельности, у Бракстона не было обнаружено повреждений мозга, и физически он полностью восстановился. Обычно необратимые изменения в мозге начинаются уже через пять-десять минут без кислорода.

Что он пережил «по ту сторону»

Сам Бракстон утверждает, что во время клинической смерти оказался в том, что он называет раем. Он описывает это состояние не как страх или пустоту, а как чувство глубокого покоя, радости и абсолютного принятия.

По его словам, он оказался в ином измерении, где его встретили умершие родственники, ангелы, а затем — Иисус и Бог. Особенно сильное впечатление на него произвела встреча с бабушкой, а позже — с другими членами семьи, включая тех, кого он никогда не знал при жизни.

Этот опыт, по его словам, радикально изменил его понимание семьи: он пришел к выводу, что семейные связи имеют для Бога фундаментальное значение и продолжаются за пределами земной жизни.

«Там все живое — по-настоящему»

Бракстон подчеркивает, что в том мире все вокруг казалось живым и осознанным — не только люди, но даже деревья и животные. Он утверждает, что ощущал, будто все сущее «радуется его присутствию» и воспринимает его как желанного гостя.

Коммуникация, по его словам, происходила не через речь, а напрямую — от мысли к мысли. Общение напоминало мгновенную передачу образов и смыслов без слов, что исключало недопонимание и делало каждый контакт предельно личным.

Граница, которую нельзя было перейти

В какой-то момент, как рассказывает пастор, он приблизился к условному «краю небес» — границе, пересечение которой означало бы окончательный разрыв с земной жизнью.

Именно там, по его воспоминаниям, Иисус сообщил ему, что его время еще не пришло, и приказал вернуться. Эти слова были повторены несколько раз, несмотря на нежелание Бракстона покидать это состояние.

После этого он увидел свое тело в больничной палате, окруженное родственниками и медперсоналом, и почувствовал, как сердце снова начало биться.

Возвращение другим человеком

Пастор признает, что возвращение к жизни стало шоком не только для врачей, но и для его семьи. Он утверждает, что вернулся «совершенно другим человеком», и его жене пришлось привыкать к новому мировоззрению мужа.

Если раньше он принимал решения, исходя из комфорта, выгоды или практичности, то после пережитого начал оценивать все с точки зрения вечности — что действительно имеет значение за пределами земной жизни.

Он пришел к убеждению, что материальные вещи, статус и достижения со временем теряют смысл, тогда как отношения с людьми и духовные ценности остаются.

Миссия, с которой он живет

Сегодня Бракстон говорит, что считает своим предназначением помогать другим людям приблизиться к личному духовному опыту и осмыслению жизни. Он подчеркивает, что не стремится убедить кого-то словами, а лишь направляет людей к самостоятельной встрече с верой.

По его убеждению, именно этот опыт, а не человеческие аргументы, способен изменить человека так же радикально, как изменил его самого.

