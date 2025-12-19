Путин поручил разобраться с вопросом льгот для контрактников на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент назвал ситуацию очевидным пробелом, который будет устранен.

Россияне, служившие по контракту в вооруженных силах до начала СВО, не получают тех же льгот, что и военные, которые заключили контракт с началом СВО. С такой информацией к президенту РФ Владимиру Путину на встрече после прямой линии обратился участник программы «Время героев».

«Не могу в это поверить. Это очевидный пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимания», — ответил глава России.

Владимир Путин призвал сразу же взять этот вопрос в работу.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

