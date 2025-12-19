Путин встретился с волонтерами программы «Итоги года» после прямой линии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники встречи обеспечивали прием и обработку обращений граждан в рамках подготовки к ежегодному мероприятию с главой государства.

Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами движения «Народный фронт „За Россию“», а также сотрудниками «Ростелекома» и «Сбербанка», которые были задействованы в работе кол-центра программы «Итоги года». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Участники встречи обеспечивали прием и обработку обращений граждан в рамках подготовки к ежегодной прямой линии главы государства. Это мероприятие традиционно проходит в конце года и посвящено подведению итогов, а также открытому диалогу президента РФ с обществом по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, экономики и социальной сферы страны.

Формат прямой линии в 2025 году вновь был совмещен с большой пресс-конференцией. Прием вопросов от россиян стартовал 4 декабря, и за это время в адрес программы поступило более 2,5 миллиона обращений. Большинство из них касалось социальных проблем, экономического развития и ситуации в регионах.

Для обработки значительного объема информации организаторы использовали современные цифровые решения. К анализу обращений были привлечены нейросетевые технологии, в том числе искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком, который позволил ускорить сортировку и обобщение поступающих данных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.