Путин: Россия будет защищать соотечественников за рубежом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Делать это нужно так, чтобы не ухудшать их положение.

Россия будет заниматься защитой соотечественников за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года».

«Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать», — заверил глава государства.

Также российский лидер отметил в общем, что работа с соотечественниками за рубежом ведется, и Россия намерена ее продолжать. Путин добавил, что для плодотворной работы необходимо ввести много современных инструментов, чтобы они были эффективными и доходили до потребителя.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в России много значимых культурных проектов, которые государство намерено поддерживать.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.