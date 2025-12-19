«Заставляет идти дальше»: Путин рассказал об источнике своей мотивации
Путин: доверие людей мотивирует и заставляет идти дальше
Именно это президент считает своим главным стимулом в работе.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что помогает ему сохранять мотивацию и не поддаваться унынию.
По словам главы государства, главным стимулом для него остается доверие граждан и их вера в будущее страны. Именно это, подчеркнул Путин, заставляет его двигаться вперед и продолжать работу.
«Мотивирует и заставляет идти дальше доверие людей», — сказал он.
Президент РФ отметил, что во время общения с людьми нередко слышит слова, которые звучали и раньше, но каждый раз воспринимаются особенно остро.
«Понимаете, прямо, ну, комок в горле. Это, конечно, мотивирует», — признался он, добавив, что подобные моменты не могут не мотивировать любого человека.
При этом Путин пояснил, что доверие россиян не только вдохновляет, но и накладывает серьезную ответственность. По его словам, именно вера людей в будущее России заставляет его переживать и внимательнее относиться к принимаемым решениям.
