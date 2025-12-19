Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов граждан и журналистов

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава государства ответил более чем на 70 вопросов граждан и журналистов.

Прямая линия президента России Владимира Путина по итогам 2025 года завершилась спустя почти четыре с половиной часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов граждан и журналистов. По словам ведущих Павла Зарубина и Екатерины Березовской, президенту поступило свыше трех миллионов обращений — это новый рекорд за всю историю формата.

В ходе эфира Путин затронул темы специальной военной операции, экономики, социальной политики, демографии, международных отношений и внутренней безопасности. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Инициатива на фронте

Президент заявил, что после вытеснения противника с территории Курской области стратегическая инициатива полностью перешла к российским Вооруженным силам. По его словам, наступление ведется по всей линии боевого соприкосновения, при этом темпы продвижения различаются в зависимости от направления, однако отход ВСУ фиксируется повсеместно.

Обстановка в зоне СВО

Глава государства сообщил о недавнем взятии Северска, подчеркнув его значение как точки, открывающей возможности продвижения в сторону Славянска. Он также отметил, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время, поскольку половина города уже находится под контролем российских сил, а дальнейшее движение планируется южнее — также в направлении Славянска. Отдельно президент выделил взятие Красноармейска, назвав его важным плацдармом для последующих наступательных действий, решение о направлениях которых предстоит принять военному руководству.

Ближайшие ожидания

Путин выразил уверенность, что до конца текущего года общество станет свидетелем новых успехов российских войск и бойцов на линии боевого соприкосновения.

Ситуация вокруг Купянска

Президент сообщил, что Купянск уже несколько недель находится под контролем российских сил. Он отметил, что окруженная группировка противника является значительной — порядка 15 батальонов численностью около 3,5 тысячи человек, при этом команда на сложение оружия ими получена не была, а шансы на благоприятный для них исход он оценил как минимальные.

Комментарий о видео Зеленского

Говоря о появлении Владимира Зеленского у стелы на въезде в Купянск, Путин охарактеризовал его как артиста, напомнив о его прежних работах в кино. Президент подчеркнул, что стела находится на расстоянии около километра от города, и выразил ироничное недоумение по поводу подобного символического жеста.

«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом!» — сказал Путин.

Потери ВСУ

Глава государства заявил, что в результате активных и эффективных действий российских войск противник понес серьезные потери в стратегических резервах, которые фактически исчерпаны. По его словам, это должно подтолкнуть киевский режим к решению спорных вопросов и завершению конфликта мирными средствами.

Экономический рост и инфляция

Путин сообщил, что текущий рост ВВП составляет 1%, однако совокупный показатель за последние три года достигает 9,7%. Он пояснил, что замедление темпов роста является осознанным шагом, связанным с таргетированием инфляции, и отметил, что поставленная цель по ее снижению до уровня ниже 6%, в целом, достигается.

Доходы граждан

Президент отметил сохранение положительной динамики роста реальных заработных плат, пусть и не столь высокой, как в прошлом году, но все же, по его оценке, достойной.

Состояние бюджета

Путин подчеркнул, что правительству удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки сопоставимо с уровнем 2021 года, что он назвал важным индикатором устойчивости финансовой системы страны.

Будущее участников СВО

Глава государства предложил обратиться к опыту ветеранов Великой Отечественной войны, которые после возвращения с фронта добивались выдающихся результатов в различных сферах. Он отметил, что участники СВО ничем им не уступают, и привел примеры выпускников программы «Время героев», которые уже заняли посты губернаторов, заместителей министров, а также работают в крупных компаниях и администрации президента.

О конфискации российских активов

Путин жестко охарактеризовал попытки изъятия российских активов, назвав происходящее грабежом и указав на тяжелые последствия для тех, кто попытается реализовать такие меры. Он отметил риски для бюджетов стран, доверия к еврозоне и фундаментальных основ мировой финансовой системы, подчеркнув, что Россия будет защищать свои интересы в судах и искать независимые юрисдикции.

Дроны на линии соприкосновения

Президент признал нехватку тяжелых беспилотников, подобных «Бабе Яге», но отметил, что, в целом, по количеству дронов Россия превосходит противника на большинстве участков фронта.

Комплектование армии

Путин заявил, что укомплектование Вооруженных сил идет в плановом и устойчивом режиме. По его словам, за год на контрактную службу добровольно пришло более 400 тысяч человек, а интерес к новому виду войск БПЛА настолько высок, что Министерству обороны пришлось объявлять конкурс. Он отметил участие студентов, которые берут академический отпуск ради службы, а также возможность продолжать боевую деятельность даже во время отпусков благодаря современным технологиям.

Защита от мошенников

Президент сообщил о снижении количества таких преступлений на 7% и ущерба — на 33%, подчеркнув при этом, что проблема сохраняется. Он призвал граждан немедленно прекращать разговоры с неизвестными, если речь заходит о деньгах или имуществе, и не обсуждать подобные вопросы ни при каких обстоятельствах.

Поездки по Москве без сопровождения

Путин уточнил, что крайне редко ездит за рулем инкогнито, однако иногда передвигается без сопровождения ДПС, отмечая интерес к наблюдению за жизнью разных районов столицы.

Пропавшие без вести

Президент назвал поиск пропавших без вести острой проблемой, подчеркнув, что Министерство обороны уже предприняло шаги, которые начали менять ситуацию. Он отметил большое количество обращений по этому вопросу, поступающих по различным каналам.

О регулировании цен и продовольственной ситуации

Президент признал, что по ряду продуктов, в частности, по рыбе, страна пока не выходит на установленные нормы потребления. При этом он подчеркнул, что прямое государственное вмешательство в ценообразование несет серьезные риски для рынка. По словам Путина, жесткое регулирование оправдано лишь в ограниченных сферах.

О стремлении к миру и переговорам

Президент отметил, что Россия заинтересована в завершении конфликтов и рассчитывает на дипломатическое урегулирование спорных вопросов.

О возможной блокаде Калининградской области

Комментируя гипотетические угрозы в адрес Калининградской области, Путин выразил надежду, что подобные сценарии не реализуются, однако подчеркнул готовность реагировать на любые угрозы. Он предупредил, что подобные действия способны привести к резкому обострению ситуации.

О налоговой политике

Президент назвал тему налогов крайне чувствительной и отметил, что рост налоговой нагрузки неизбежно создает стимулы для ухода в тень. По его словам, ключевая задача государства — сократить масштабы теневой экономики. Повышение налогов должно приносить реальный эффект, повышение налоговой нагрузки не является постоянной стратегией.

О демографическом спаде

Президент отметил, что демографические проблемы характерны для большинства развитых стран. Пример наиболее сложной ситуации за рубежом — Япония и Южная Корея. Там коэфицент рождаемости составляет 0,8% и 0,7%. Путин отметил, что и в России показатель снизился — до 1,4%. Президент связал это с социальными установками.

О ранних браках и семейных традициях

Отвечая на вопрос о создании семьи в молодом возрасте, президент поддержал такой подход. Он привел в пример традиции народов Кавказа и подчеркнул, что откладывание создания семьи может иметь негативные последствия.

О заявлениях генсека НАТО

Президент резко раскритиковал публичную риторику генерального секретаря НАТО Марка Рютте, выразив сомнение в его профессиональной состоятельности. Он дал понять, что считает подобные заявления несоответствующими реальному положению дел и уровню ответственности, который предполагает занимаемая должность. По его оценке, разговоры о возможной войне с Россией выглядят необоснованными и противоречат официальным стратегическим документам ключевых стран альянса, включая США, которые не рассматривают Россию в качестве врага. Глава государства подчеркнул, что подобный подход свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и понимания ситуации.

О возможных спецоперациях

Президент заявил, что Россия не заинтересована в силовых сценариях и не планирует никаких специальных операций при условии уважительного отношения со стороны других государств. Он подчеркнул, что ключевым фактором является соблюдение российских интересов и равноправный диалог. При наличии такого подхода, по его словам, основания для каких-либо силовых действий отсутствуют.

О вере и духовных ценностях

Глава государства обозначил свое мировоззренческое отношение к вопросам веры, подчеркнув идею духовного единства. Он отметил, что, с его точки зрения, божественное начало не связано с формальными разделениями на конфессии и церкви, само представление о Боге выходит за эти рамки.

Что касается веры, то президент причисляет себя к верующим людям.

«(Верю. — Прим. ред.) в Господа, который с нами, и который никогда не оставит Россию», — сказал глава государства.

Об отношениях с Западом

Президент заявил о готовности России к взаимодействию с западными странами, включая Великобританию, государства Европы и Соединенные Штаты. При этом он четко обозначил, что такое сотрудничество возможно исключительно на равноправной основе. Уважительное отношение и учет взаимных интересов, по его словам, являются обязательными условиями, при соблюдении которых от взаимодействия выиграют все стороны.

Об утилизационном сборе и автопроме

Глава государства пояснил, что повышение утилизационного сбора, в первую очередь, затрагивает сегмент дорогих автомобилей с высокой мощностью двигателя. Он указал, что данная мера связана с задачами экономического развития и попыткой Министерства финансов получить дополнительные доходы для реализации соответствующих целей.

При этом президент подчеркнул, что не считает возможным давать прямые рекомендации гражданам относительно выбора между иностранными и отечественными автомобилями, отметив, что подобные советы с его стороны выглядели бы неуместно.

О телепередачах про Украину

Комментируя высказывания о перегруженности каналов телепрограммами, посвященными Украине, президент выразил согласие с подобной оценкой. Путин согласился с тем, что такие передачи надоели.

Об оккультных практиках

Президент резко высказался против распространения сатанизма*, оккультных услуг и деятельности различного рода колдунов. Он отметил, что подобные практики вводят людей в заблуждение, наносят серьезный вред обществу и отрицательно сказываются на моральном, психологическом и психическом состоянии граждан. По его мнению, с этим явлением необходимо бороться, действуя при этом аккуратно и с соблюдением прав человека.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России

