«Неприлично прозвучит»: Путин пошутил о нарушении им трудового законодательства
Владимир Путин обычно работает допоздна
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Президент России рассказал о своем графике.
Президент РФ Владимир Путин обычно работает допоздна. Об этом он заявил в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Знаете, я достаточно поздно заканчиваю работу и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства, и это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, быть в форме. Я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы», — сказал российский лидер.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
