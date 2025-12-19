«Любить маму»: Путин назвал главный жизненный ориентир
Путин: самое главное — любить маму
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Люди с таким мировоззрением становятся Героями России, отметил президент.
Самое главное — любить маму. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«(Самое главное. — Прим. ред.) любить маму. Говорю без шуток, это не ирония», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Он объяснил, что любовь к маме — это не просто отношение одного человека к другому. Это — мировоззрение.
«Люди с таким подходом и с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — заявил Путин.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
