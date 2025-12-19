Путин: дружба должна быть полностью бескорыстной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Близкие товарищи президента ведут себя очень достойно и сдержанно.

Настоящая дружба должна быть основана на полном бескорыстии. Об этом российский лидер рассказал на Прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Надо понять, что такое настоящая дружба<…>. На первый взгляд, настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. Надо признать, что в моем положении когда человек находится, то большое искушение тех, кто со мной общается, так или иначе к этому прикоснуться», — подчеркнул Путин.

Глава государства подчеркнул, что люди, которых он считает своими друзьями, ведут себя очень сдержанно и ему за них не стыдно.

Раннее президент России Владимир Путин рассказал, что дружит с народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. Об этом российский лидер поделился в фильме «Никита Михалков». Главной чертой артиста Путин назвал глубокий и содержательный патриотизм.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

