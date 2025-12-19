«Да»: Владимир Путин признался, что влюблен

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент также ранее сообщил, что верит в любовь с первого взгляда.

Президент России Владимир Путин признался, что влюблен. Об этом российский лидер сообщил в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Также главу государства спросили о том, могут ли в России запретить нейросетевую модель ChatGPT, поскольку Путин говорил, что не допустит зависимости страны от иностранных нейросетей.

«Мы ничего не запрещаем, мы просто требуем исполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения, — запрещать ничего не собираемся», — отметил Путин.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

