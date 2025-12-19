«Он никогда не оставит Россию»: Путин о вере в Господа

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Глава государства убежден: Богу все равно, что люди разделились на «какие-то церкви», ведь он не знает об этом.

Президент РФ Владимир Путин верит, что Бог никогда не оставит Россию.

«(Верю. — Прим. ред.) в Господа, который с нами, и который никогда не оставит Россию», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент считает, что российские власти все делают правильно, особенно сейчас — в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Когда государство сталкивается с такими испытаниями, народ объединяется, отметил Путин.

Люди объединяются и в зоне СВО. Они воюют плечом к плечу, будучи представителями разных народов и приверженцами разных вероисповеданий.

«Если Господь есть — я-то в этом не сомневаюсь — то тогда он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности — вот что главное, вот что нас объединяет — общие ценности, традиционные у всех народов Российской Федерации», — сказал президент.

Он отметил, что сплоченность — самое «важное, выпуклое и понятное» явление в условиях СВО.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

