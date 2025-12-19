Путин: в зоне СВО находится 700 тысяч бойцов

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Основную часть российской армии составляют люди, родившиеся в 1990-х годах.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится 700 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года».

«Мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО, и в основном это достаточно молодые люди», — заявил российский лидер.

По словам Путина, основную часть российской армии составляют люди, родившиеся в 1990-х годах. Глава государства добавил, что они — герои, на которых можно равняться.

Ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 9 декабря, подчеркнул необходимость дальнейшего повышения уровня социальной поддержки военнослужащих, участвующих в СВО. Российский лидер заявил о важности индексации денежного довольствия, решения жилищных вопросов и, в целом, системной работы по обеспечению достойных условий для защитников страны и их семей. Он отметил, что в этой сфере сохраняются нерешенные задачи.

При этом Путин, общаясь с военным командованием и на заседаниях с участием правозащитного сообщества, заявил о приоритете соблюдения прав участников спецоперации и их близких. Глава государства потребовал исключить случаи выселения семей военнослужащих, обеспечить защиту прав детей погибших бойцов и распространить меры поддержки не только на участников СВО, но и на контрактников, задействованных в контртеррористических операциях, независимо от формального статуса службы.

Также президент РФ подчеркнул, что задачи специальной военной операции продолжают выполняться в соответствии с планами Генштаба и исходя из военной целесообразности, без привязки к конкретным датам. Президент поблагодарил военнослужащих за мужество и самоотверженность, отметив их вклад в защиту суверенитета и безопасности России.

