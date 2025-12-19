Путин: в России нет репрессий за несогласие с властью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Закон об иноагентах в РФ мягче аналогичного в США.

В России нет репрессий за несогласие с властью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на постоянную критику нашего закона об иноагентах, его нельзя относить к репрессиям.

«Наш закон требует только одно — заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования. Более того, если люди прекращают заниматься либо политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования в своей политической деятельности, они выводятся из этих списков», — уточнил российский лидер.

Он добавил, что, например, в США аналогичный закон является намного более жестким. Там за финансирование из-за рубежа политической деятельности предусмотрена уголовная ответственность, в том числе и лишение свободы.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века. И эти все законы, в том числе и закон Соединенных Штатов, является гораздо более жестким», — отметил глава государства.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

